Durante la jornada de este viernes 10 de diciembre, en el día Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular confirmó el suicidio de Patricio Pardo Muñoz, joven de 26 años que fue mutilado en el contexto del estallido social de 2019.

A través de un comunicado, la organización indicó: “Nos vestimos de luto. Tenemos la dolorosa misión de informar que nuestro compañero Patricio Pardo Muñoz de la ciudad de Valparaíso, tomó la decisión de poner fin a su vida, todo esto resultado de una terrible depresión”.

Asimismo, subrayaron que “no podemos como sociedad no repudiar el actuar del Estado asesino. Patricio no logró salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del estado y abandonado por el mismo. No nos podemos sentir ajenos a esta desgracia que nos enluta a todos”.

“Por él y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos, no podemos permitir que el Estado nos siga abandonando y dañando día a día. No descansaremos hasta encontrar verdad y justicia, porque ‘no estamos todos, falta Patricio’. A no bajar los brazos y permanecer en la lucha. Nuestro más profundo pésame a toda su familia”, cerró el texto.

Reacciones en la política

Luego de darse a conocer el deceso de Patricio Pardo, políticos de la oposición reaccionaron a través de redes sociales para pedir el fin de la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.

El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, señaló: “Con dolor recibimos la noticia de que Patricio Pardo (26 años), víctima de trauma ocular por agentes del Estado durante la revuelta popular, se quitó la vida. Aquí no hubo ni justicia ni reparación. Mis condolencias a su familia y cercanos”.

Por su parte, las diputadas del PC, Camila Vallejo y Carmen Hertz, también exigieron una “reparación integral” para las personas que sufrieron mutilaciones en el contexto de las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019.

“Qué tristeza! En el Día de los Derechos Humanos Patricio Pardo, joven víctima de mutilación durante el gobierno de Sebastián Piñera, se quitó la vida ante abandono del Estado. Urge un gobierno comprometido con la reparación integral a las víctimas de las violaciones a los DD.HH”, indicó Vallejo, quien cerró el mensaje con el hashtag “#NoMásImpunidad”.

En tanto, Hertz expresó que el joven “se ha quitado la vida, sin justicia ni reparación. La impunidad hiere el alma de la sociedad y martiriza a sus integrantes. Mis condolencias a su familia!”.

Autoridades recientemente electas como la próxima diputada Emilia Schneider (Comunes) y la futura senadora Claudia Pascual (PC) también lamentaron el suicidio de Patricio Pardo.

“Nos enteramos de que Patricio Pardo, víctima de trauma ocular, ha decidido terminar con su vida. Debemos terminar con la impunidad, las víctimas de violaciones a los DD.HH. han sido abandonadas por el Estado. Un abrazo para amigos y familia de Patricio”, declaró Schneider.

Mientras que Pascual expresó su “solidaridad con familiares y seres queridos” de la víctima. “Su partida nos provoca profundo pesar, impotencia y dolor. Necesitamos justicia, reparación y garantías de no repetición para construir un Chile más Justo y sin impunidad”, cerró vía Twitter.