¿Por qué Cathy Barriga no quedó en prisión preventiva? Estos fueron los argumentos del juez

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional contra de la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

De esta manera, se rechazó la solicitud del Ministerio Público que pedía prisión preventiva en contra de la ex jefa comunal, aludiendo al riesgo de fuga de la ex autoridad y la gravedad de los hechos acusados.

El juez Hugo Salgado también determinó la prohibición de tomar contacto con alguno de los imputados en este proceso judicial y fijó un plazo de investigación de 120 días.

¿Por qué Cathy Barriga no quedó en prisión preventiva?

El magistrado del 9° Juzgado de Garantía de Santiago descartó el argumento de que Barriga sea un posible “peligro para la sociedad”, indicando que “antecedentes serios de alguna amenaza que pueda realmente llevarse a cabo, no veo”.

En la misma línea, también rechazó un eventual “peligro de fuga” de la imputada. Si bien consideró que existen “casos que podrían sugerirnos” una medida de este tipo, como es el caso de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, el juez apuntó al compromiso de Barriga durante el proceso investigativo.

“No puedo tampoco desconocer que doña Cathy ha comparecido voluntariamente a las audiencias, no puedo desconocer que hay un interés real de aclarar bien los hechos“, afirmó.

“Se requiere mucho tiempo de auditorías, por lo que considerar justificada que esté privada de libertad mientras sigue la investigacion por un peligro de fuga, cuando además tiene dos hijos y es una persona conocida que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia, me lleva entonces concluir que no se hace necesario por ahora su prisión preventiva”, concluyó.

