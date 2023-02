¿Por qué se habla del royalty a forestales? Las declaraciones que marcaron el debate tras devastadores incendios

Un royalty a la industria forestal ha sido la iniciativa que se tomó el debate político en medio de los incendios que arrasaron varias comunas en la zona centro-sur del país, dejando en el ojo del huracán a dos secretarios de Estado debido a declaraciones contradictorias: Esteban Valenzuela, titular de Agricultura, y Carolina Tohá, titular de Interior.

Sin embargo, el origen de la polémica radica en las palabras que fueron emitidas por el presidente Gabriel Boric durante su visita a Quillón, Región del Ñuble.

En dicha instancia, el jefe de Estado sostuvo que tras conversar con el alcalde de la comuna, Miguel Peña, éste planteó que “tenemos que tener una discusión a más largo plazo, justamente con el tema de la industria forestal, una regulación distinta”.

Esas palabras fueron el puntapié inicial de la controversia, dando señales de la voluntad política de su gobierno de establecer una nueva regulación para las empresas forestales tras el debate de la presunta responsabilidad que éstas tienen en el contexto de incendios.

“Está en el programa”

Lo anterior fue potenciado por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien luego declaró al ser consultado sobre el tema: “Eso es lo que hay que cambiar, ahí se puso en el mapa de ruta en la Comisión de Estado para la Descentralización que el 2014 presidimos y está en el programa del presidente Boric de manera explícita, y lo ha dicho el ministro Marcel, en la reforma tributaria va a haber un acápite de rentas regionales“.

Dichas aseveraciones provocaron una reacción por parte del ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien señaló que “se le está distrayendo a la opinión pública a través de tratar de entablar un discurso respecto de un royalty a la industria forestal, que es una industria que ha hecho grandes aportes al desarrollo del país“.

“Parece más una opinión política”

La respuesta desde el gobierno ante tal acusación no se hizo tardar. Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encargó de alzar la voz y sentenciar lo indicado por Sutil.

“Me parece que las apreciaciones que tienen que hacerse respecto a la emergencia tienen que ser con seriedad y fundadas. A mí lo de Juan Sutil me parece más una opinión política que una opinión seria, que es lo que corresponde en el marco de una emergencia de esta naturaleza”, cerró.

Pero las críticas a este posible royalty no quedaron ahí, ya que desde la SOFOFA lo catalogaron de improcedente.

“No está contemplado un royalty”

Pese a que el ministro Valenzuela incluso habló de una mesa para tratar el tema, anunciando que arrancaría en marzo, su par de Interior se encargó de desechar todo lo dicho y zanjar la polémica, desautorizando lo ya aseverado por el titular de Agricultura.

De esa manera, Tohá dijo el pasado miércoles que “el gobierno tiene una agenda tributaria y en esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty, es decir, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado”.