Luego de reunirse en la cumbre del “Gas a Precio Justo” en Chiguayante, instancia en la que participaron más de 230 municipios de forma presencial y digital, acordaron la creación de la Asociación Nacional de Municipalidades para la energía y combustible a precio justo y que será presidida transitoriamente por el alcalde de la comuna mencionada, Antonio Rivas.

Según informaron tras el encuentro, esta asociación tendrá como finalidad representar de manera colectiva los intereses energéticos, salud, progreso de la calidad medioambiental y la disminución del precio del gas, recogiendo el descontento de la ciudadanía por las continuas alzas en el valor de los combustibles y que en algunos sectores ya superan los $1.000 por litro.

“Los alcaldes y alcaldesas nos debemos a las necesidades reales de nuestros vecinos. Por eso tenemos una convocatoria histórica, porque juntos podremos conseguir grandes cambios. Por eso, ahora vamos por el gas a precio justo y, mañana, por los combustibles y energía“, dijo al respecto Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante y ahora presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.

“El precio de este bien esencial que es el gas, es un precio que castiga y entristece a muchos ciudadanos, no nos permite generar más desarrollo como el que nosotros queremos. No sacamos nada con tener el desarrollo de los cementerios, sino que queremos el desarrollo de la vida, de los seres humanos, el desarrollo pleno”, añadió, haciendo hincapié en la importancia de la descentralización.

Dentro del directorio se encuentra también Jorge Sharp (alcalde de Valparaíso), Carmen Castillo (alcaldesa de San Felipe), Roberto Neira (alcalde de Temuco), Rodolfo Carter (alcalde de La Florida), Fabián Pérez (alcalde de Constitución), María Inés Sepúlveda (alcaldesa San Clemente), Alejandra Burgos (alcaldesa de Curanilahue), Javiera Yañez (alcaldesa de Curaco de Vélez), Gonzalo Durán (alcalde de Independencia) y Alí Manouchehri (alcalde de Coquimbo).

Al respecto, el edil Jorge Sharp destacó que esta fue una iniciativa originada “por la idea de que los municipios podemos ser una herramienta para poder intervenir un mercado del gas que está concentrado, cerrado y donde los precios son definidos por tres empresas distribuidoras, que la final terminan afectando el bolsillo de millones de chilenos y chilenas”.

Misma apreciación que compartió el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien sostuvo que “acá no hay colores políticos, no hay diferencias de candidatos. Acá a todos nos une la necesidad de acercar precios más justos en algo tan sensible como el gas”. Pero advirtió que este “es el primer paso, quedan cosas por hacer”.

Finalmente, en esta reunión acordaron la extensión de la iniciativa “Gas a precio justo” surgida desde Chiguayante, así como la calendarización de otros encuentros para promover su funcionamiento, concretar acciones comunitarias y determinar los sistemas de trabajo en que se basarán.

Cabe recordar que esta acción fue impulsada por el alcalde Rivas, quien solicitó inscribirse como distribuidor de ENAP para vender este producto esencial a un valor más bajo en comparación al actual mercado. Una idea a la que se han sumado diferentes municipios a nivel nacional.