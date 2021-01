Durante la jornada de este lunes, la brigada de Delitos Sexuales junto a la de Cibercrimen de la PDI, llevaron a cabo el registro de domicilio del diputado Florcita Alarcón por orden de la fiscal que lleva el caso.

A partir de la orden de incautación, los funcionarios policiales se llevaron el celular y su computador para las diligencias investigativas en torno a la denuncia por violación y filtración de fotos íntimas.

El diputado comentó en Contigo en la Mañana de Chilevisión, que “tengo toda la confianza de que voy a salir libre de esto”.

Ante las declaraciones de Alarcón, la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela, comentó que “el apoyo debe ser absoluto con las víctimas y, por otro lado, trabajar para que se haga justicia de verdad. Para poner lo elementos a la vista a la transparencia y sobre todo que no se repitan estas acciones”.

Además, explicó que desde su desvinculación con el partido, no han tenido contacto con el diputado. “Nosotros no hemos tenido más conversaciones con él y tenemos claro también que sus declaraciones, que son a título personal, no coinciden con la mirada que como partido queremos impulsar.”

Lee también: DC recurrirá a la Corte Suprema por fallo que absolvió a acusados en caso Frei

El parlamentario fue acusado por violación y exposición de fotografías íntimas en redes sociales, situación por la cual será sancionado por el Comité de Ética.