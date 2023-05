“No pueden seguir operando”: La advertencia del pdte. de la Asociación de Isapres si se aprueba la ley corta

En horas de este martes, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, expuso ante la Comisión de Salud del Senado a raíz del fallo de la Corte Suprema y la ley corta presentada por el gobierno. En la instancia, compartió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y aseguró que si el proyecto se aprueba, en un plazo no superior a seis meses se acabaría el sistema de las Isapres. “Lo que nosotros planteamos es que se tiene que dar, tanto el cumplimiento del fallo como el de las leyes que están vigentes y eso significa que se tienen que dar las condiciones para que exista el equilibrio y eso permita seguir otorgando las coberturas en adelante. Si eso no se cumple, quiere decir que la función propia de las Isapres no se va a cumplir y por lo tanto no pueden seguir operando (…) valoramos el hecho que se haya realizado esta reunión”, señaló Simón al salir de la Comisión. Por su parte, la titular de la cartera aseguró que “hicieron una exposición que abunda en los problemas que implica para ellos el fallo, pero no en contribuir a plantear soluciones”.