Pdte. Boric y ausencia de Chile Vamos en acto del 11-S: “El futuro del país no puede estar en un gallito”

El presidente Gabriel Boric valoró el compromiso firmado junto a los ex mandatarios Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, en el marco de los 50 años del golpe militar.

“Destaco la transversalidad de los cuatro ex presidentes vivos (…) Nos comprometemos a cuidar la democracia de las amenazas que esta tiene“, señaló el jefe de Estado durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

Respecto al documento firmado, el mandatario sostuvo que “es un texto que condena la violencia en la vida democrática, al respeto irrestricto de los derechos humanos en cualquier cincunstancia y que, más allá de las diferencias que podamos tener respecto al pasado, pone al centro el Chile que queremos construir“.

“Yo espero que con la firma de los ex presidentes se siente el precedente histórico de la transversalidad de las instituciones de Chile de lo que viene hacia adelante”, agregó.

Ausencia de Chile Vamos en acto por el 11-S

El presidente Boric también consultado sobre la ausencia de los representantes de Chile Vamos en el acto conmemorativo por el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

“Cuando hay compromiso que es tan sencillo y que es de decir ‘los problemas de la democracia los vamos a solucionar respetando la Constitución y las leyes por medios institucionales, condenando la violencia y respetando siempre los derechos humanos’, la verdad es que uno no puede seguir en negociaciones eternas“, afirmó.

El mandatario sostuvo que “hubiese sido deseable que haya sido un momento de encuentro, más allá de las diferencias legítimas que tenemos. Lo que no se puede pretender, desde mi perspectiva, es que esas diferencias sencillamente se escondan sino que se traten con respeto”.

“Les plantee directamente la posibilidad de suscribir esto en otro lugar y en otro momento, aún así no hubo disposición y tendrán ellos que explicar los motivos“, añadió.

Asimismo, señaló que “leí la declaración de Chile Vamos y tenemos diferentes interpretaciones históricas respecto de cómo se llega a esto. Hay muchos personeros de Chile Vamos que han dicho, persistentemente, que ‘sin Allende no hubiese habido Pinochet’. Yo me pregunto, honestamente, ¿qué significa eso? Que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no le gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero que no”.

“El futuro de Chile no puede estar en un juego, un tironeo o un gallito de quién firma o no firma una declaración”, concluyó.

