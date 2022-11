“Nadie está por relaciones personales”: Pdte. Boric defendió designación de Beatriz Sánchez como embajadora

La ex candidata presidencial y ex convencional Beatriz Sánchez, fue designada como embajadora en México y desató una serie de reacciones en la esfera política, entre ellas, muchas críticas. Frente a este nombramiento, este jueves el presidente Gabriel Boric defendió la decisión y sostuvo que “les pido que vean el currículum, su trayectoria profesional. Tiene todas las competencias para poder desempeñar de buena manera esa labor”. Asimismo, añadió que “acá no hay nadie que esté por relaciones personales, cada uno está por sus méritos profesionales y el compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante, no por amiguismo“.