Pdte. Boric y su reflexión sobre EE.UU: “¿Ha contribuido en mejorar la democracia? Yo creo que no”

El presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el rol que jugó Estados Unidos en el golpe de Estado de Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, y cómo este país ha contribuido a mejorar la democracia.

En entrevista con CNN Internacional, el mandatario fue consultado sobre si esperaba que EE.UU. ofreciera disculpas a Chile por su participación en el hecho que terminó con el gobierno de Salvador Allende.

“Estados Unidos tuvo un rol importante en el derrocamiento del presidente Salvador Allende a través de la CIA y el presidente Nixon fue muy claro en estrangular la economía para generar esta situación”, afirmó.

En ese sentido, la autoridad enfatizó que “eso es algo que en Chile no podemos olvidar, pero también somos capaces de dar vuelta la página y entender que hoy estamos en un momento distinto”.

“Creo que sería bueno que EE.UU. reflexione respecto de su conducta en el mundo (…) ¿Ha contribuido en mejorar la democracia? Yo creo que no“, agregó.

Por otra parte, señaló que “no podemos dar la democracia por un hecho. Muchas veces los países democráticos nos acostumbramos a pensar que es para siempre, pero no vemos como se está erosionando”.

“Hay ciertos liderazgos que parecieran no creer en la democracia, lo hemos visto con Jair Bolsonaro pero también en el caso de Nicaragua. Entonces, los países con quienes compartimos valores tenemos que asociarnos mucho más. Hace mucho tiempo que no hay una relación profunda más allá de lo comercial (…) y eso tenemos que mejorarlo mucho más”, complementó.

For years, the US sabotaged Chilean democracy. President @gabrielboric says we’re “capable of turning a new page,” but adds: “I think it would be very good that the US should reflect in terms of its conduct… Has it contributed to improving democracy? I don’t think so.” pic.twitter.com/Tp5Hk1WQQn

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 26, 2022