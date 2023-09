Presidente Boric entrega apoyo a Evelyn Matthei tras insultos y amenazas de Pedro Pool

A través de redes sociales el presidente Gabriel Boric no dejó pasar un grave hecho y se manifestó en favor de Evelyn Matthei, luego de los insultos y amenazas que recibió por parte del empresario Pedro Pool.

El mandatario nacional ocupó su cuenta de X para brindar todo su respaldo a la alcaldesa de la comuna de Providencia. “Toda mi solidaridad y apoyo a la alcaldesa Matthei ante las graves amenazas del Sr. Pool en su contra. No todo vale”, escribió.

De inmediato apareció la respuesta de Matthei, quien manifestó: “Gracias presidente”. Anteriormente, la máxima autoridad de Providencia afirmó que expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas.

Además, informó que analiza acciones legales en contra de Pedro Pool. “No doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales. Pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales“.

La fuerte y grave amenaza de Pedro Pool a Evelyn Matthei

Hace algunos días Evelyn Matthei criticó al Consejo Constitucional y puso en duda su apoyo al proceso por cómo se ha manejado y el camino que ha tomado.

Esto no cayó nada bien en Pedro Pool, empresario osornino y de ultraderecha, quien trató a la alcaldesa de “pobre hue…” para luego afirmar: “Detrás de esto no solo está la izquierda, está la derecha traidora, globalista y está Piñera, no tengo ninguna duda. ¡Traidores!”.

Finalmente, lanzó una amenaza: “El día que yo sea Presidente de la República, no te la vas a llevar pelada. Traidores con Chile, los vamos a fusilar, que es lo que se merecen”.

