Durante la jornada de ayer viernes, el presidente de la República, Gabriel Boric, salió al balcón de su oficina en La Moneda para saludar a quienes se encontraban presentes. Esta situación generó criticas por parte de la oposición debido a que el mandatario cargaba un libro en su mano y tenía la camisa fuera del pantalón.

“Ayer el Presidente, camisa afuera y libro en mano, se asoma en La Moneda para saludar y volver al sillón para seguir leyendo. Que desfachatez!”, escribía en su cuenta de Twitter el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya.

Ayer el Presidente, camisa afuera y libro en mano, se asoma en La Moneda para saludar y volver al sillón para seguir leyendo. Que desfachatez! pic.twitter.com/yE8uMtRem3 — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) March 18, 2022

Pero la polémica no terminó ahí, ya que el parlamentario continuó con su interpelación hacia el mandatario, recomendándole que leyera la Código Civil.

Los comentarios de los usuarios de la red social no tardaron en estallar, pero uno en particular llamó la atención. El propio mandatario le contestó, adjuntando una foto del libro que estaba leyendo: Epistolario de Don Diego Portales, un libro que recopila cartas y notas del ex vicepresidente de Chile.