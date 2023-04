Pdte. Boric exige al mundo político “que se deje de lado el oportunismo” por crisis de seguridad

Durante la tarde de este miércoles, el presidente Gabriel Boric realizó una transmisión en vivo a través de Instagram donde remarcó el llamado a la unidad por la crisis de seguridad que enfrenta el país.

En medio de su gira por la Región de Arica y Parinacota, el mandatario hizo un live desde un hostal en Putre para referirse al procedimiento en La Florida que terminó con tres carabineros heridos, un delincuente fallecido y un detenido.

“Nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público”, partió diciendo la autoridad, quien indicó “vamos a combatir a la delincuencia y al narco en todos los frentes”.

En línea con lo señalado más temprano a través de Twitter, el jefe de Estado recalcó que “estamos haciendo lo que durante muchos años no se hizo y por lo tanto, enfrentar de lleno al narcotráfico con leyes, actitud y decisión (…) es algo en lo que no vamos a retroceder”.

Asimismo, aprovechó el momento para lanzar un llamado al mundo político. “Me gustaría no pedir, sino exigirle, a toda nuestra comunidad y en particular a quienes estamos en política, que en esto no hayan oportunismos“.

“Esto no es por el gobierno, no es para subir en una encuesta. Esto es por Chile y para su pueblo, no vamos a naturalizar la delincuencia y el poder de fuego que está teniendo“, agregó.

Además, sostuvo que “andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, acá nuestros adversarios son los delincuentes y no otros. Todo mi apoyo a los tres carabineros heridos”.