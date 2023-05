Pdte. Boric insiste no habrá “perdonazo” a Isapres, pero que “estamos disponibles a escuchar alternativas”

Son diversas las reacciones vinculadas al fallo emitido por la Corte Suprema en relación a las Isapres y que establece la devolución en excedentes a los afiliados que se les realizaron cobros indebidos por tablas de factores.

Sin embargo, durante la jornada de este miércoles y en una actividad desarrollada en Cerro Navia, el presidente Gabriel Boric dio un portazo a la posibilidad de realizar un “perdonazo” a las aseguradoras de salud.

Según expresó en medio de toda la controversia, “nos interesa sobre todo asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado, nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley”.

“Nosotros no podemos como gobierno validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las Isapres”, sentenció el jefe de Estado.

Por otro lado, el mandatario también hizo referencia al proyecto paralelo presentado por la oposición en respuesta a la ley corta impulsada por el Ejecutivo.

Respecto de esta última, cabe mencionar que establece el pago en excedentes de más de un billón de pesos a miles de afiliados que tenían contratos vigentes hasta noviembre de 2022, beneficiando a casi un 36% de ellos.

Mientras que la iniciativa de oposición que fue aprobada por la Comisión de Constitución del Senado durante el lunes, corresponde a una alternativa que modifica la Constitución para incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.

Al respecto, Boric manifestó que “estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las Isapres, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema”, pero “a lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente, como el Poder Judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo”.

Continuando con ello, el presidente de la República reiteró “la disposición del gobierno y sus organismos para ser flexibles en este tema”, ejemplificando esto con la solicitud de extensión del plazo para el cumplimiento del fallo que fue presentada por la Superintendencia de Salud y aceptada por la Corte Suprema, aumentando el límite a seis meses más.

“Las resoluciones del Poder Judicial se tienen que cumplir, no cuestionar”, cerró Boric.

“No pueden seguir operando”

Un escenario completamente diferente fue el que plasmó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, durante su exposición ante la Comisión de Salud del Senado el pasado martes.

En la instancia compartió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y aseguró que si el proyecto de ley corta se aprueba, en un plazo no superior a seis meses se acabaría el sistema de las Isapres.

“Lo que nosotros planteamos es que se tiene que dar tanto el cumplimiento del fallo como el de las leyes que están vigentes, y eso significa que se tienen que dar las condiciones para que exista el equilibrio y eso permita seguir otorgando las coberturas en adelante“, dijo al salir de la Comisión.

“Si eso no se cumple, quiere decir que la función propia de las Isapres no se va a cumplir y por lo tanto no pueden seguir operando (…) valoramos el hecho que se haya realizado esta reunión”, agregó.