“Millennial” y “nuevo tipo de líder de izquierda”: Presidente Boric es portada de la revista Time

El presidente de la República, Gabriel Boric, es portada internacional para la revista Time con un artículo denominado El presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda, en el que abordan un perfil de quien ahora es la máxima autoridad de Chile.

Además, la revista publicó una entrevista del mandatario titulada “The New Guard” (El nuevo guardia). En ella analizó a profundidad el escenario político en Chile ad portas del plebiscito de salida por una nueva Constitución, así como lo que ha sido su gestión a casi cinco meses de asumir el cargo.

También indicó cómo lidia con el estrés, sosteniendo que la música es un factor clave, mencionando sus gustos musicales en los que no podía faltar Taylor Swift.

El jefe de Estado se definió, entre otras cosas, como “una persona de izquierda profundamente demócrata”, vinculando dicha aseveración con la situación que comparten diferentes países de América Latina en relación al respeto de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el mandatario también hizo hincapié en la necesidad de escuchar diversas voces, incluyendo a las opuestas. Sobre esto sostuvo que es importante “mantenerse lejos de los fanáticos” y que ha tenido que tomar decisiones difíciles.

“El dudar no significa ser errático, ni ser inseguro, sino tener la capacidad de mejorar la posición propia en función de escuchar a quién está frente. Hay que darse el tiempo para escuchar. Esto significa a veces ir un poco más lento. Pero yo siempre digo, vamos lento porque vamos lejos”, expuso.

Pero lo que mayormente convoca interés en la actualidad, es el próximo plebiscito que se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre. Al respecto, manifestó su posición en cuanto al texto emanado por la Convención Constitucional y respondió dudas respecto de cómo continuará con su programa de gobierno en caso de que triunfe la opción Rechazo.

Análisis de la propuesta de nueva Constitución

Al respecto, el presidente calificó el texto como “un avance”, ya que “aborda temas que, no solamente para Chile sino para el mundo, son muy importantes”.

“Tiene una visión de armonía entre desarrollo y cuidado del medio ambiente que era muy ajena a las constituciones del siglo XX. Incorpora una perspectiva feminista, que es fundamental. Establece un catálogo de derechos tremendamente importante, al cual hay que avanzar de manera progresiva: Los derechos de los trabajadores, la distribución de los recursos y el poder en todo el territorio y no solo en Santiago”, continuó.

Por estos motivos mencionados, aseguró tener una “buena opinión del borrador”, aunque reconoció que “siempre hay cosas que se pueden mejorar, y es parte del debate”.

Araucanía y agenda

Respecto a la situación en La Araucanía, el presidente sostuvo que como gobierno están realizando “una protección y resguardo de las rutas. Y los militares no están autorizados para intervenir en situaciones de orden público común”.

En ese sentido agregó: “Si es que hay un enfrentamiento, con armas, hay ciertos protocolos. Nosotros vamos a ser muy estrictos y lo estamos siendo en resguardar de que no haya ningún tipo de violación a los derechos humanos. Llegamos con ese compromiso. No podemos desconocerlo ahora”.

Sobre la agenda del Ejecutivo, enfatizó en la Reforma Tributaria y sobre la importancia de pasar a ser carbono neutrales al año 2050.

“Las corbatas no tienen ningún sentido para mí”

Otro de los temas por los que fue consultado el presidente Boric, tiene relación con su vestimenta. Precisamente con las corbatas y las críticas que ha despertado por su decisión de no usarlas.

Al respecto manifestó que, en cuanto a su ropa, considera que se debe “mantener respeto por la investidura del cargo, no solo por el país al que uno se relaciona sino también por el país al que uno representa. Pero creo que uno tiene el estilo propio“.

En concreto, apuntó a la evolución de los estilos desde el siglo XV hasta la fecha, estableciendo que “yo creo que soy parte también de una transición. Las corbatas no tienen ningún sentido para mí“.

En la misma línea, fue consultado por las salidas de protocolo y cuando fue criticado por acomodar su pantalón al llegar a la Moneda. “El pantalón estaba desajustado, era un terno nuevo y se me quedó abajo. Está mal. No lo hice a propósito. Y ahora me preocupo cuando salgo del auto”, dijo.

Combatir el estrés con música

Presidir una nación no está alejado del estrés, una situación que el mandatario busca combatir mediante la música y con la adquisición de diferentes colecciones.

“Por ejemplo, compré la colección de los 37 discos de Bob Dylan, recién. Me gusta mucho el Blood on the Tracks de 1975. Me gusta mucho Ciro Rodríguez, cubano, Charlie García, argentino. Los Prisioneros, de Chile. Me gusta el punk”, reconoció.

Pero una duda que salta inmediatamente a la mente es su supuesto fanatismo por la cantante Taylor Swift, y que lo ha llevado a ser catalogado como un “Swiftie”. Sobre esto, aclaró que “no soy fan” de la artista, pero “lo que pasa es que ella tiene un grupo de fans muy importante de Chile. Todo el mundo me empezó a hablar de ella y de su historia. Y me adoptaron, en el fondo“.

“Aprendí todo sobre el proceso creativo de ella, y cómo ha tenido que recuperar sus discos porque le habían estafado y tuvo que grabar todo de nuevo (…) No es el estilo de música que más cultivo. Pero hay mucho cariño con las Swifties“, agregó.