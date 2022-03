Durante la tarde de este martes 15 de marzo, el presidente de la República, Gabriel Boric, solicitó la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Fernando Barraza Luengo.

La información fue comunicada desde el Ministerio de Hacienda, asegurando que la decisión es tomada es en el marco de la facultad que le confiere al presidente de la República, la Ley 19.882, en su artículo trigésimo sexto sobre “Política de Personal a los Funcionarios Públicos”.

Asimismo, indicaron que en su reemplazo será designado el economista Hernán Frigolett Córdova, quien asumirá el cargo desde el 1 de abril de 2022.

“El Presidente de la República junto al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradecen a Fernando Barraza su labor a cargo de este servicio desde 2015″, señalaron en un documento.

Es relevante recordar que el pasado 13 de agosto de 2021, el ex presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, firmaron el decreto que renovaba por un periodo de tres años a Fernando Barraza como SII, lo cual quedó sin efecto tras el anuncio del nuevo jefe de Estado.

⭕️ANUNCIO | El Ministerio de Hacienda designa a Hernán Frigolett como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos @SII_Chile 📝Revisa los detalles en nuestro sitio web: https://t.co/8TNS63e1yW — min_hacienda (@Min_Hacienda) March 15, 2022

Hernán Frigolett

Hernán Frigolett es ingeniero comercial de profesión, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de la University of London.

Desde octubre de 2018, se desempeñó como investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos. Asimismo, Frigolett fue tesorero general de la República entre 2014 y 2018, y ejerció diferentes jefaturas de área en el Departamento de Cuentas Nacionales en el Banco Central entre 1986 y 1999.

Además, según comunicaron, ha efectuado consultorías a organismos internacionales como al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Mundial, a la Cepal, y a entidades del sector privado.

También ha prestado asesoría a países como Honduras, Panamá, Guatemala, República Dominicana. En Chile, ha liderado el desarrollo de modelos de compilación estadística en diferentes ministerios. Asimismo, ha ejercido la docencia en diferentes universidades chilenas y es autor de varias publicaciones.