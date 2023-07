Pdte. Boric por Patricio Fernández: “Él jamás justificaría el quiebre de la democracia en un Golpe de Estado”

Horas tras consolidarse la renuncia de Patricio Fernández como coordinador de las actividades del gobierno en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric reiteró su valoración a las agrupaciones de Derechos Humanos y familias víctimas de detenidos desaparecidos -quienes pidieron la salida del ex convencional del cargo tras unas polémicas declaraciones-. Según dijo el mandatario, son “el pilar para mantener viva la memoria que muchos cómodamente les gustaría olvidar y nosotros no estamos dispuesto a olvidar”, y a ellas manifestó “todo mi respeto”. En cuanto a Fernández, destacó que “no tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio no solo es tremendamente respetuoso de los DD.HH., sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un Golpe de Estado“.