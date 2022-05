Boric y críticas por “sequía legislativa”: “No creo que uno tenga que partir con un ánimo de aplanadora”

El presidente de la República, Gabriel Boric, analizó sus primeros días de gobierno cuyo periodo de instalación, según anunció esta semana, ya concluyó. Al respecto, indicó que esto significa que “no hay excusa y que los ministros tienen que tener un sentido de urgencia respecto a las tareas que les hemos encomendado”.

En entrevista con La Tercera, el mandatario enfatizó que “hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro, pero no hay excusa ya en la formación de equipos o en el conocer el espacio para no abordarlas y hacerse cargo. Es nuestra responsabilidad”.

Consultado sobre si está conforme con la marcha de su administración, aseguró que “es muy pronto para establecer un juicio definitivo. Tengo la convicción de que tenemos un muy buen equipo, un muy buen gabinete”. No obstante, reconoció que “ha habido dificultades y ha habido errores”, por lo cual -indicó- “no se le puede echar la culpa al empedrado y es importante asumir las responsabilidades propias”.

Resultados de encuestas y críticas a su gestión

El jefe de Estado también se refirió a los resultados de recientes encuestas como Cadem, que en su último sondeo arrojó una desaprobación a su administración del 53%. “Tiene que ver, creo, con la necesidad de consolidar lo que logramos en segunda vuelta, que fue una mayoría más amplia que la que logramos en primera. Y eso es un desafío permanente que tengo todos los días presente y, por lo tanto, (las encuestas) no las ignoro“, dijo.

Sin embargo, remarcó que estos estudios tampoco le “provocan ansiedad”, ya que, según argumentó, le ha tocado estar de ambos frentes: “Cuando lanzamos la candidatura presidencial yo era el político peor evaluado en las encuestas. Me ha tocado estar arriba y estar abajo”. En ese sentido, reconoció que “por supuesto que las observo y esperamos poder revertir esa tendencia“.

Por otra parte, respondió a algunos parlamentarios que han criticado la falta de proyectos de ley, incluso denominándolo como una “sequía legislativa”. “Me lo decía alguien que trabaja en relación con el Congreso, que vamos a pasar de lo que algunos llaman sequía al diluvio“, sostuvo, apuntando que las iniciativas que buscan impulsar “requieren un diálogo previo a que ingresen al Parlamento. Cuando ingresan al Parlamento ya tienen un marco, y después todo se ve y hay mucha presión pública respecto de lo que uno cede. Entonces, llegar con el más amplio acuerdo posible”.

Por esa razón, esta semana han iniciado conversaciones respecto a la reforma tributaria y de pensiones. “No creo que uno tenga que partir como con un ánimo de aplanadora solamente por mostrar y hacer check. A mí me interesa que las cosas se hagan bien. Creo que en esto tenemos un deber de resultados, no solamente de procedimiento”, enfatizó.