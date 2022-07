Presidente Boric se reunió con Michelle Bachelet en su residencia particular

Durante la noche de este jueves se concretó la reunión entre el presidente Gabriel Boric y Michelle Bachelet. Un encuentro que se desarrolló en la residencia particular de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, instancia en que la llegada del jefe de Estado pasó desapercibida tras arribar en un vehículo particular. Se trata de un esperado encuentro, considerando que la ex mandataria recientemente llegó al país después de haber reiterado su respaldo al Apruebo para el plebiscito de salida, abriendo interrogantes respecto de su participación en lo que resta del proceso constituyente. Esta reunión ocurrió luego que el jefe de Estado expresara su interés por encontrarse con la ex presidenta, lo que finalmente se concretó este 21 de julio.