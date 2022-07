“Contento por el resultado”: Presidente Boric valoró rechazo a acusación constitucional contra Siches

Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados analizó y votó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, la que fue presentada a mitad de junio por la bancada del Partido Republicano. Los parlamentarios aprobaron con 84 votos a favor y 57 en contra el informe que venía de la comisión revisora, el cual era negativo, por lo que el libelo quedó sin efecto. Al respecto, el presidente Gabriel Boric valoró la resolución, sosteniendo que “es una buena noticia y ojalá que todos los esfuerzos los centremos en combatir la delincuencia en nuestro país, y no en esta peleas que al final no llevan a nada y que no tienen sustento. Pero (estoy) contento por el resultado”.