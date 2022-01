Gran revuelo causaron las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien durante este miércoles denunció un presunto acuerdo entre el gobierno y la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC), liderada por Sergio Pérez, para llevar a cabo la movilización de camioneros registrada en agosto de 2020, en plena pandemia.

Cabe recordar que ese paro, según se argumentó en ese entonces, surgió a raíz de los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía. Por lo mismo, se hacía hincapié en la aprobación de la ley Juan Barrios, que finalmente fue promulgada por el presidente Piñera, así como la Ley de Armas fue despachada por el Congreso.

Las aseveraciones de Araya surgieron luego de haber mantenido una reunión con el presidente electo, Gabriel Boric, y dirigentes y representantes del gremio de la pequeña y mediana empresa (pymes). En Radio BioBio, y en relación a esta movilización del gremio de camioneros, sostuvo que “en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos” y aseguró que “ese paro por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de Armas, todas las leyes que todavía no salen”.

Con el pasar de las horas, Araya moderó sus palabras y reiteró que “ningún miembro del gobierno, el presidente ni nadie, nos pidió (a la CNDC) que participáramos de la movilización”, argumentando que su acusación fue a raíz de que “como nos confunden a todos los camioneros… uno contesta frente a este tema”, dijo a CNN Chile.

En cuanto al paro, indicó que los motivos que lo impulsaron eran “diez puntos que nosotros pensábamos que se tenían que discutir en el Congreso“.

Al mismo tiempo, reveló que “nosotros conversamos todos los días con el ministro (Víctor) Pérez”, en ese entonces titular de Interior, “de que no era un paro normal, era un paro muy especial”. Sin embargo, reconoció que “no sé cuáles fueron las conversaciones que tuvieron” las autoridades con la CNTC, ya que “no estaba con el señor (Sergio) Pérez o el gobierno en esa conversación”.

Pero declaró que “cuando hemos realizado paros locales, como el de Calama, mandan a Fuerzas Especiales de Carabineros. En cambio acá (en la movilización de agosto de 2020) no se tocó a los camioneros”, acusando que “hubo mano negra”.

Al ser consultado sobre el presunto acuerdo al que apuntó anteriormente, Araya estimó que “acuerdo no (hubo), pero el trato fue diferente”.

Paralelamente, el líder de la CNDC dijo en el programa Hola Chile de La Red, que las acusaciones de un eventual acuerdo “fue un comentario dentro del gremio”. Pero destacó que de todas maneras se debe realizar “una lectura de toda esta cosa. (…) Usted vio que a los camioneros no los tocaron, no les hicieron ninguna cosa” en dicha instancia.

Respuesta del gobierno

Al ser consultado sobre esta acusación, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que “yo escuché la cuña del señor Araya (…) me parece un tanto confusa y me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso se lo pidieron”.

Junto a lo anterior, indicó que “nosotros en ese contexto la verdad es que no nos podemos hacer cargo de ese tipo de rumores de pasillo. Lo que sí le puedo decir es que yo ingresé como ministro el 4 de noviembre del año 2020, nunca presencié ningún tipo de amenaza cruzada, todo lo contrario, solo trabajo, por lo tanto, esto parece ser más un rencilla aparentemente entre gremios que una denuncia seria”.