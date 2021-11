En la jornada de este miércoles 17 de noviembre, Jorge Ramírez, presidente del partido político Comunes, presentó su renuncia oficial al cargo.

Lo anterior se da luego de una revelación que apunta directamente a la campaña por la gobernación metropolitana que encabezó la actual candidata a senadora Karina Oliva, quien finalmente fue derrotada por Claudio Orrego.

La publicación liderada por Ciper, reveló que Karina contó con uno de los equipos de campaña mejores pagados desde que se tiene registro, con un total de siete personas que obtuvieron en conjunto, alrededor de 137 millones de pesos en pagos electorales.

Es relevante consignar que Ramírez, fue uno de los siete colaboradores de Karina que rindió gastos de campaña ante el Servel, cobrando un total de $16,2 millones.

Lee también: Fallece Antonio leal, fundador del PPD y ex presidente de la Cámara de Diputados

Según el detalle dado a conocer en el reportaje, un miembro del equipo de Oliva cobró alrededor de ocho millones de pesos mensuales. Correspondería a Martín Miranda Sepúlveda, quien obtuvo un monto total de $40 millones por los cinco meses en que se desempeñó como jefe de campaña en las dos vueltas electorales, además de ser el responsable de la estrategia comunicacional en primera vuelta y encargado del despliegue territorial en la segunda.

“Nuestro partido tiene como valor ético que nadie de su dirección ni de los equipos puede ganar sueldos superiores a 2.500.000, en mi caso mucho menos. Sin embargo, se ha buscado perjudicar a Comunes, particularmente a una de nuestras candidatas, y por medio de aquello, al resto de compañeras y compañeros que a tres días de una elección se les busca perjudicar por esta situación sin antes conocer o investigar que todo está en regla”, comenzó explicando Jorge.

En ese contexto, dijo que durante las horas de esta tarde, Karina le pidió evaluar su continuidad como presidente de Comunes. “Luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel”, publicó.

Lee también: Municipalidad de Chiguayante da golpe al mercado del gas y comenzará con venta a “precio justo”

“Además me he puesto a disposición de los espacios de mi partido para que se evalúe como corresponde. No dejaré de militar con la convicción de que debemos formar un espacio de transformación y cambio, que Comunes debe ser parte de una propuesta de país que apunte a la construcción de un pueblo, con una mayoría social y política que sea capaz de darle sentido a todo lo que viene”, sentenció.