“No debí expresarme así”: Pdte. del Consejo para la Transparencia pide disculpas por polémicos dichos

Polémica fue lo que generaron los dichos del presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia Infante, quien en redes sociales emitió dichos que no pasaron desapercibidos.

Todo comenzó luego de que Leturia respondiera a un tuit del ex convencional Jaime Bassa, quien compartió una declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (DD.HH.) sobre la propuesta de nueva Constitución.

“Los DD.HH. pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social que propone”, escribió el también ex presidente de la Convención Constitucional en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el abogado de la UC respondió y escribió: “¿Qué chucha (sic) es la Comisión Chilena de DD.HH.?”, comentario que le valió una serie de críticas.

Posteriormente, durante horas de este jueves, acudió a la misma plataforma para disculparse por sus palabras. “No debí expresarme así. Pido sinceras disculpas a todas las personas que pude haber afectado con un tema tan sensible y relevante”, escribió.

Por su parte, la diputada del PC, Carmen Hertz, le respondió al comentar que sus palabras fueron algo “vergonzoso”. “Es un escándalo que usted presida el Consejo de la Transparencia, parece presidente de un club de rayuela de cuarta, con perdón de la rayuela”, indicó.

Sin embargo, no han sido las únicas palabras que han generado cuestionamientos. El pasado 3 de agosto, a través de la misma red social, Leturia señaló que “si no logro alguna técnica para que Marta L. (Lagos) me deje de aparecer en tuiter (sic), me salgo. Algoritmo hdp (sic)… lleva años atornillando al revés”.