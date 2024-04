Pdte. Boric tras asesinato de carabinero en Quinta Normal: “La delincuencia no nos ganará esta batalla”

El presidente Gabriel Boric se refirió la mañana de este jueves al asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez en Quinta Normal, tras el crimen ocurrido la noche del miércoles.

“Emmanuel fue un hombre valiente, que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban“, comenzó.

En esa línea, aclaró que “tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias”.

Pdte. Boric informó de detenidos

El mandatario sostuvo que “hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio el día de ayer”.

“En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar. Deben saber que no van a quedar impunes (…) la delincuencia no nos va a ganar estar batalla“, agregó.

