La explicación de pdte. Boric tras llegar a tarde a una actividad en Independencia: “Estaba en terapia”

El presidente Gabriel Boric asistió a una actividad de gobierno y confesó que llegó tarde porque “estaba en terapia”.

El mandatario asistió a la promulgación de la Ley de Conciliación entre la vida personal, famila y laboral en Independencia, instancia en la que se refirió, además, a la importancia de la salud mental.

“Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que sí”, comenzó.

“Estaba en terapia, creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo y nos atrasamos un poquito”, expresó entre aplausos de los asistentes.

Finalmente, indicó que “para que los amigos de la redes sociales no se pasen rollos… la terapia puede ser normal, periódica, no es un evento excepcional, estoy bien, muchas gracias. Estoy contento, optimista por Chile y su futuro y estoy contento porque estamos promulgando hoy día esta ley”.

Una asistente lo interrumpió

Una vez inició su participación en la pauta, el mandatario fue interrumpido por una asistente en silla de ruedas que estaba entre el público.

“Si me quiere decir algo dígamelo”, respondió el jefe de Estado. Tras esto, la mujer llegó hasta la tarima donde estaba Boric, quien escuchó lo que tenía para decir.

Tras la intervención de la mujer que portaba un cartel que decía “no me dejan ver a mi nieta”, el presidente indicó que “nos tomamos estos casos muy en serio, y de hecho, estamos haciendo reformas profundas al sistema de Mejor Niñez, y se lo puedo contar porque mi familia es familia acogida y sabemos perfectamente en qué consiste esto”.

“No quiero dejar pasar que no se trata de generar una rivalidad entre la persona que acaba de hablar y nosotros, porque acá hay una angustia de la cual también tenemos que hacernos parte, preocuparnos y empatizar”, planteó.

Síguenos en