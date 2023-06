Pdte. Boric descarta “blindajes” por Caso Convenios: “Todo quien tenga responsabilidad debe responder”

El presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente a los cuestionamientos a distintas autoridades de gobierno en medio de los polémicos vínculos entre fundaciones e instituciones del Estado, a raíz del caso Democracia Viva.

Durante un punto de prensa en San Pedro de Atacama, el mandatario fue consultado sobre un supuesto “blindaje” tras defender la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes; al seremi del Minvu en el Maule, Rodrigo Hernández; y la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner.

“Yo no he ocupado la palabra blindaje, porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado, ante la justicia y en la medida que amerite responsabilidad política se hará valer aquello”, indicó.

En ese sentido, Boric recalcó que “lo que dije ayer y que creo que es coherente con lo que he venido planteando, es que no se puede meter a todo el mundo en un mismo saco y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad“.

“No porque una persona diga ‘esta persona es culpable de algo’, esa persona queda inmediatamente como culpable. Pero si llegan a mí antecedentes que demuestran que hay una responsabilidad, quien quiera que sea, esa responsabilidad se va a hacer valer. Y en esto no quiero dejar lugar a dudas ni a medias tintas“, agregó.

Investigación del Servel

El jefe de Estado también habló sobre la investigación que llevará adelante el Servicio Electoral (Servel) en contra de la Fundación Democracia Viva y la coorporación Aprueba por Chile.

“Me parece muy bien que se revisen todos los sistemas de financiamiento y todos tienen que poner a disposición toda la información, que entiendo es lo que hizo el coordinador de la campaña del Apruebo al anticiparse y solicitar una investigación y transperencia al Servel”, afirmó.

En esa línea, subrayó que “las instituciones en nuestro país están funcionando y el gobierno tiene, no solo el deber, sino que la convicción de colaborar en esa dirección. Para mí la fe pública, la confianza de las personas y las instituciones me importa mucho“.

“Evidentemente, este tipo de cosas lo empañan pero el cómo reaccionemos con firmeza, con claridad, sin meter nada debajo de la alfombra, sino transparentando, anticipando y haciendo valer las responsabilidades, es la manera que corresponde actuar y cómo vamos a salir adelante todos en conjunto”, concluyó.

