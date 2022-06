Pdte. Boric reforzó discurso sobre seguridad en cadena nacional: “Al narco no le daremos ningún espacio”

Durante la mañana de este miércoles 1 de junio, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó de su primera Cuenta Pública desde que asumió como mandatario, entregando algunas precisiones del trabajo realizado hasta ahora, así como también la hoja de ruta de su administración.

Tras su discurso en el Congreso, el jefe de Estado volvió a dirigirse a la ciudadanía mediante su primera cadena nacional, en la cual anunció la presentación de reformas, como la tributaria, la de pensiones y la de salud.

“Chilenos y chilenas esta mañana compartí con ustedes la visión que tengo de nuestra patria a futuro, y como el gobierno se hará cargo de las urgencias del presente a través de 100 medidas concretas, para ayudar a las personas, enfrentar a los abusos y modernizar el país, apuntando siempre a mejorar la calidad de vida“, comenzó indicando el mandatario.

“En Chile tenemos una fractura que nos duele marcada por la desigualdad y abusos que experimentan muchos de ustedes“, prosiguió reflexionando el jefe de Estado.

“Esa fractura tenemos que sanarla. Por eso esta noche quiere hablarles desde la esperanza y contarles de las posibilidades que tenemos si actuamos juntos, y decirles que es posible un país más justo y digno para todas y todos. Los quiero convocar a construir juntos un futuro esplendor a través de medidas concretas”, anunció.

Lineamientos

En primer lugar, Boric aseguró que es necesario un nuevo pacto social, y que para ello, se requiere un nuevo pacto fiscal.

“Durante las próximas semanas presentaré ante el Congreso una reforma tributaria. Este es un paso fundamental porque servirá para financiar las reformas de fondo que hemos comprometido. Solo las sociedades que han sido capaces de generar un pacto fiscal solidario, donde quienes ganan más aportan más, han sido capaces de conquistar la prosperidad y el desarrollo. La reforma no será en contra de nadie, sino que en favor de Chile”, dijo el presidente Boric.

En segundo lugar, en agosto, presentarán la reforma de pensiones, “basada en la seguridad social que el actual modelo de AFP no es capaz de conseguir. El diagnostico ya esta hecho y llegó la hora de ponernos de acuerdo. Una vez más, la reforma no tocará los fondos que ustedes han horrado a lo largo de sus años de trabajo”, enfatizó.

En tercer lugar, precisó que es necesario iniciar la reforma al sistema de salud. “Nunca más una salud que discrimine entre ricos y pobres. Presentaremos un proyecto de ley que crea un fondo universal de salud que permite otorgar acceso digno y oportuno a todos los habitantes. Cada persona recibirá el mejor tratamiento que el país en su conjunto puede ofrecerle”, detalla.

“Estas son reformas estructurales tomaran tiempo en dar resultado, porque para hacer las cosas bien no hay atajos, pero también tengo claro que debemos hacernos cargos de las urgencia de hoy“, adelantó el mandatario.

“Mi compromiso como presidente es decirles la verdad y proponer políticas públicas responsables que vayan en apoyo de la mayoría de las ciudadanos. Es por eso que diseñamos el plan Chile Apoya, en el cual hemos destinado más de 3.500 millones de dólares, el cual ha permitido poner en marcha diversas medias, como la disminución del precio de la parafina, la bencina y la histórica alza del salario mínimo lograda en acuerdo con empresarios, trabajadores y gobierno”, manifestó.

Seguridad

Por otro lado, expresó tener claro el incremento de la violencia y la delincuencia, señalando que es una problemática que nos afecta a todos. “Sabemos sus causas y enfrentamos sus efectos más directos. Además del delito común enfrentamos, organizaciones criminales con presencia en diversas partes del país, y vinculadas a mercados ilegales como lo son el narcotráfico, la trata de personas, el trafico de migrantes, el robo de madera, y el lavado de dinero”, estableció.

En ese sentido, manifestó que se equivocan quienes creen que podrán amedrentar a las comunidades de manera impune. “La violencia criminal no forma parte de la democracia. Utilizaremos todas las herramienta del Estado para garantizar que en cada lugar de nuestra patria podemos caminar en paz”, añadió.

“Algunos creen que para esto es una buena idea que los civiles se armen. Algunos creen que una sociedad con barrios con armas podría solucionar algo. Se equivocan profundamente. Las armas son fuentes de riesgo, violencia, delincuencia y muerte. Lo son Estados Unidos y en Chile, no queremos llegar a eso, no queremos hacerles la pega a los delincuentes. Quiero que sepan que al narco no le daremos ningún espacio y lo enfrentaremos en todas partes persiguiendo sin descanso a los traficantes, ayudando a salir adelante a los consumidores y a sus familias“, sentenció.