Pdte. Boric por emplazamiento de Cancillería peruana: “Los derechos humanos están por sobre las diferencias”

El presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a los dichos de la Cancillería de Perú, la cual durante la jornada del miércoles manifestó su “malestar” por las críticas del mandatario contra la administración de Dina Boluarte en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la Celac, a la presidenta de la República Dina Boluarte”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el jefe de Estado partió diciendo que “nosotros respetamos profundamente la institucionalidad del Perú y sus mecanismos constitucionales”.

“Lo que he hecho en la Celac, en un marco de respeto, fue manifestar nuestra preocupación por la violación de derechos humanos y por el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas que se han llevado adelante”, agregó.

En ese sentido, afirmó que “yo tengo la tranquilidad que, tanto como presidente y como diputado, he mantenido un solo estándar en esta materia”.

“A mí me sorprenden los medios y las voces chilenas que hoy día salen con escándalo a criticar lo que dije en la Celac, sin embargo callan cuando son otros países con los cuales el gobierno no les gusta el signo (político)”, arremetió.

Asimismo, recalcó que “los derechos humanos son un avance civilizatorio y no importa el color político del gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz. Sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro, acá los derechos humanos están por sobre esas diferencias y eso es lo que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo”.

Finalmente, se puso a disposición de “encontrar vías de solución pacíficas” a través de “instancias multilaterales y respetando la voluntad soberana”.