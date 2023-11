Pdte. Boric confirmó separación con Irina Karamanos: “Seguiremos siendo compañeros para siempre”

Durante la jornada de este jueves, el presidente Gabriel Boric salió al paso de los rumores y confirmó separación con Irina Karamanos tras casi cinco años de relación.

“Irina es una mujer extraordinaria, en todas las dimensiones en que se puede entender a una persona. De una curiosidad infinita por los misterios de la vida porque sobre todo tiene ganas de vivirla”, partió diciendo el mandatario en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el jefe de Estado destacó que la militante de Convergencia Social “es generosa como nadie, tenga poco o mucho, siempre va a compartir porque su manera de entender las relaciones es desde la empatía más profunda que sólo tiene sentido cuando nos entendemos como seres dignos del mismo respeto“.

“Es inteligente, aguda, de una imaginación desbordante y tremendamente dedicada en las tareas que se impone. Yo la admiro infinito“, añadió.

“Fuimos compañeros de vida por casi 5 años. Compartimos la complicidad de un proyecto colectivo que nos llevó, junto con tantas y tantos compañeros a desafíos insospechados que siempre hemos enfrentamos con lo mejor de nosotros”, fue parte de lo que declaró.

Pdte. Boric: “Decidimos separar nuestros caminos”

El mandatario reconoció que “hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre“.

“En lo personal soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle“, complementó.

Asimismo, afirmó que “para los apostadores de posibles miserias ajenas, les cuento que estamos bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas. Que nos queremos infinito y nos seguiremos queriendo”.

“Sabemos que en estos días las especulaciones estarán a la orden del día y si bien nos hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entendemos que es mejor contar nosotros esta historia y así dejar que los que gustan inventar o proyectar en otras historias las propias no les quede más que su eco”, agregó.

