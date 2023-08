La crítica de pdte. Boric a la oposición: “Dicen que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro”

El presidente Gabriel Boric asistió este viernes al encuentro “Mejores Pensiones para Chile”, al que también acudió la ex mandataria Michelle Bachelet. En la instancia reiteró las criticar a la postura de la oposición, específicamente, ante la reforma a las pensiones. “Hace más de 10 años que estamos discutiendo diferentes proyectos para tratar de mejorar las pensiones y los políticos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, y por mientras cuánta gente se ha muerto esperando (…) Ustedes saben que ingresamos la reforma previsional hace 10 meses y algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro”, expresó.