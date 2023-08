“¿Cuánta plata se ha llevado?”: La pregunta que le hicieron al pdte. Boric durante live y esta fue su respuesta

Durante la noche de este domingo, el presidente Gabriel Boric realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó de leer una serie de cartas de pequeños a propósito del “Día del Niño”.

A medida que leía los textos, el mandatario abordó temáticas como el cuidado del medio ambiente, las pensiones de los adultos mayores, el bullying escolar y la ley TEA, entre otras preocupaciones de los autores de las misivas.

Sin embargo, también aprovechó de responder una inesperada pregunta y a quienes se unieron al live para escribir insultos.

“¿Cuanta plata se ha llevado?”, preguntó un usuario según expuso el mandatario, ante lo que respondió que “yo no me he llevado plata, jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”.

En ese sentido, reflexionó que “siempre me ha sorprendido, para quienes nos están viendo, los que se meten para… bueno, la mayoría se mete para hacer preguntas, para plantear dudas, críticas que son muy legítimas, pero hay gente que se mete a insultar y es muy raro”.

“Yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros, así que lo lamento por ustedes, espero que estén mejor”, aclaró.

Presidente Gabriel Boric @GabrielBoric leyendo cartas de niños y niñas en Instagram, y envía mensaje a los haters: “Alguna gente se mete para insultar y es muy raro, yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros, lo lamento por ustedes chicos, ojalá estén mejor” 💕 pic.twitter.com/6qcDEHIYU2 — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) August 7, 2023

Más adelante, el jefe de Estado también contestó a un usuario que pedía que “sea duro” con las investigaciones por Caso Convenios, que involucra a fundaciones que han recibido fondos públicos.

“No tengan ninguna duda que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas, no se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que “para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro como términos personales, no importan mis emociones en todo esto, es algo que no podemos tolerar no más, en esto no hay nadie… no se pueden meter las cosas bajo la alfombra”.

