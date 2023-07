Pdte. Boric responde a dichos de Lula tras criticar su “ansiedad” en Cumbre Celac-UE

El presidente de la República, Gabriel Boric, se trasladó este viernes en tren para llegar a París, Francia, en medio de su nutrida gira por Europa que incluyó visitas a distintos países y un discurso en la Cumbre Celac-UE.

Respecto a esto último, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Boric tenía “un poco más de ansiedad que los demás” mandatarios durante el encuentro internacional y que por ello criticó las dificultades de algunos países latinoamericanos para condenar la invasión rusa en Ucrania.

“Posiblemente, porque debe haber sido la primera reunión de Boric de la Unión Europea con América Latina, tiene un poco más de ansiedad que los demás. Solo eso”, declaró Lula durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas.

¿Qué dijo el pdte. Boric?

En su llegada a la capital francesa, el mandatario chileno respondió a su par brasileño indicando que “la Cumbre Celac-UE no se realizaba hace ocho años, por lo tanto era la primera cumbre para muchos mandatarios y mandatarias”.

“Yo tengo un respeto infinito y mucho cariño por Lula, pero si me preguntan si quiero terminar con la guerra, sí, quiero. Y tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable, independiente de las posiciones que uno pueda tener respecto a las presidencias temporales de uno u otro país”, agregó.

En ese sentido, recalcó que “lo importante es defender el derecho internacional a toda costa, porque acá cuando un país agrede a otro el día de mañana podríamos ser nosotros. Ninguna potencia debe pasar por encima del derecho internacional, violando su integridad territorial y realizando la masacre que estamos viendo en estos tiempos”.

“Yo con Lula tengo respeto, cariño, no diferencias sustantivas en esto y no me cabe duda que ambos estamos por la paz”, puntualizó el presidente Boric.

Finalmente, aseguró que “no me siento ofendido, me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él tengo la mejor impresión, creo que somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices entorno a esto”.

“Pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional y en esto creo que tenemos que ser categóricos, claros. No podemos dejar ningún espacio a la duda y eso es algo que a los ojos de la historia envejece bien”, concluyó.