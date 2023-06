“Esta decisión no pasó por mí”: Pdte. Boric discrepó con rechazo a invitación para Feria del Libro de Frankfurt

El presidente Gabriel Boric se desmarcó este viernes públicamente de la decisión del Ministerio de las Culturas luego de que se rechazara la invitación a nuestro país para ser el invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt en 2025. Si bien el ofrecimiento fue desechado por motivos económicos, el mandatario instruyó que se reanuden las conversaciones. “Esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente y yo le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, no un gasto. Esta no es plata que se tira a la basura”, expresó el mandatario. Por su parte, el titular de la cartera señaló que “veremos qué posibilidad hay de que se pueda revertir (la decisión)”.