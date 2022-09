“¿Qué frase le molestó?: El tenso cruce del Pdte. Boric tras pregunta por dichos de embajador chileno en España

Actualmente, el presidente Gabriel Boric se encuentra en medio de su visita a la ONU en Nueva York, Estados Unidos, donde la tarde de este miércoles se dirigió a la prensa.

En ese contexto, el mandatario se refirió al proyecto del TPP11 y luego, al momento de las preguntas, fue consultado por la polémica que se generó en torno a las declaraciones del embajador chileno en España, Javier Velasco, quien recientemente hizo alusión al rol de la ex concertación en el estallido social de 2019 deslizando algunas críticas.

“El estallido social del 18 de octubre de 2019 fue una reacción a una situación muy particular de nuestra historia. Hoy en día no estamos ante un peligro de un estallido de esas dimensiones”, indicó Velasco, según La Tercera.

Tras eso, el embajador agregó que “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”. Las palabras no fueron bien recibidas por algunos ex cancilleres, como Heraldo Muñoz.

Tenso cruce

En ese sentido, el presidente Boric fue consultado por la polémica entorno a dichas declaraciones.

“¿Qué frase específica le molestó sobre el embajador de España?”, preguntó el mandatario. “El tema de los 30 años presidente, eso ha salido en muchos medios de comunicación”, respondió la periodista.

“Pero, ¿Qué frase en específico de los 30 años le molestó?”, insistió y agregó que está al tanto de las declaraciones. “Tengo la transcripción de lo que dijo el embajador ante la pregunta… ¿sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador?”, continuó.

Ante eso, la comunicadora insistió y le consultó si podía responder la interrogante planteada.

“Acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro”.

“Era una pregunta de un miembro de la empresa Telefónica, en la que se le preguntaba si es que el embajador creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las característica del 2019 hoy día en Chile, a lo que el embajador, en una extensa respuesta, dijo que el creía que las condiciones bajo las cuales se dio el estallido habían sido una acumulación de políticas durante más de 30 años en las que había habido un cansancio de la gente”, explicó Boric.

Finalmente, añadió que “acá las cosas no son blanco y negro. Acá ni los 30 años fueron políticas que le hicieron mal a Chile ni fueron lo mejor que se podría haber hecho. Yo creo que todos compartimos aquello (…) Tener una visión crítica respecto a parte de ese período no me parece que constituya motivo de generar una gran polémica (…) veamos el foro entero”.