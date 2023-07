“¿Quién tiene mi celular?”: La contundente respuesta del pdte. Boric tras expulsión de niño con TEA de colegio

El presidente Gabriel Boric visitó la región del Maule, en el contexto de la entrega de viviendas a las personas afectadas por el sistema frontal, donde conversó que una mujer y su hijo que hicieron una grave denuncia.

En Villa Alegre, la madre del estudiante se acercó al mandatario para darle a conocer que su hijo, con trastorno del espectro autista (TEA), fue expulsado de su colegio.

La mujer identificada como Rayén Sepúlveda logró captar la atención del presidente y le explicó el caso de su hijo Luis Felipe, a quien habrían echado del Instituto Regional del Maule, consignó ADN.

“Lo echaron del colegio porque es autista, el director lo echó, tiene promedio 6,4”, le dijo la mujer al mandatario, quien quedó sorprendido mientras el niño repetía le repetía lo mismo.

Ante eso, el jefe de Estado le tomó las manos al estudiante y le dijo “yo te aseguro a ti que vas a volver al colegio”.

Posteriormente, preguntó “¿quién es el Seremi de Educación de acá?” y pidió su celular para comenzar a realizar las gestiones pertinentes.

Pdte. se comunicó con seremi

La madre denunciante aseguró que había conversado con el seremi Francisco Varela, quien no habría hecho nada.

En tanto, Varela dijo que “a mí el presidente, que es mi jefe, me llama por teléfono después de que la apoderada conversa con él y me dice qué ocurre con esta situación y yo le indico que conozco el caso, pero que no hemos podido dar una respuesta formal porque estaba judicializado”.

En esa línea, explicó que “Luis Felipe, hijo de Rayén, era estudiante de un liceo de la comuna de San Javier, fue estudiante de 1º básico durante el año pasado. En ese tiempo se generaron distintas condicionantes en el establecimiento que fueron recopiladas desde la Superintendencia en una denuncia y el 14 de diciembre”.

“Indica que matricula al estudiante de manera virtual y después tiene que ratificar la matrícula de manera presencial en el establecimiento y esa situación, según el establecimiento, no ocurre. Al tener dos versiones, la versión de la mamá y la versión del colegio, lo que ocurre es que ella pierde el cupo de la continuidad de estudio del niño de 2º básico”, detalló.

“En esa situación, en el mes de diciembre, ella indica que fue a hablar con el director y no tuvo una buena acogida, por lo tanto ella judicializa el tema (…) después hay una resolución del Tribunal de Familia en el que indica que el niño debe ser reincorporado al establecimiento, eso ocurre en el mes de mayo más o menos, teniendo una sentencia el día 15 de junio de este año (…) lo que tendríamos ahora es la sentencia con una condicionante de obligatoriedad al establecimiento que reciba el niño a contar del retorno de vacaciones (17 de julio)”, añadió.

