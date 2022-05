Pdte. Boric por denuncia contra Felipe Berríos: “Siempre tenemos que estar de lado de las víctimas”

Este miércoles, desde la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric se refirió a la denuncia conocida este martes en contra del sacerdote jesuita Felipe Berríos por presuntos hechos de connotación sexual.

En ese sentido, el mandatario indicó en un punto de prensa que “independiente quien sea la persona, siempre tenemos que estar del lado de las víctimas”.

Lo anterior se da luego de los hechos informados por la Compañía de Jesús, quienes señalaron que la denuncia se ingresó el pasado jueves 29 de abril por una mujer adulta.

Tras eso, con fecha 2 de mayo el Provincial de la Compañía de Jesús en Chile, P. Gabriel Roblero SJ, decretó “la apertura de una investigación previa canónica, nombrando a la abogada laica María Elena Santibáñez a cargo de esta investigación”, por lo que actualmente Berríos se encuentra suspendido.

Por su parte, el presidente agregó que “a mí me parece que esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto (…) no quiero anunciar algo que ahora, a propósito de esta denuncia, no esté lo suficientemente trabajado”.

“Pero a mí me hace sentido porque el sufrimiento es muy, muy grande, lo hemos visto en demasiados casos. Acá en la región de Magallanes también y por lo tanto estoy disponible a que desde el Estado trabajemos en una alternativa que le de acogida a las víctimas, que ellas no se sientan desprotegidas”, continuó el jefe de Estado.

“Sabemos lo difícil que es denunciar (…) porque no es solamente el abuso, también el encubrimiento y hay toda una institución que encubre y en donde hay toda una victimización permanente que donde más encima el Estado mira para el lado y evidentemente el dolor es mucho mayor”, añadió.

Finalmente, reiteró que “nosotros tenemos que estar con las víctimas y estoy muy disponible a trabajar con ellos. Sobre la investigación, en este caso que las instituciones funcionen y lo hagan bien. Se tiene que investigar toda denuncia de este tipo, independiente quien sea la persona acusada”.