Pdte. Boric tildó de “inaceptable” funa hacia convencionales del PS y pidió terminar “con esa cultura”

Durante este viernes, el presidente Gabriel Boric fue consultado por la funa hacia convencionales del colectivo Socialista realizada por parte de sus mismos pares, quienes los criticaron duramente por rechazar el segundo informe de Medio Ambiente de la Convención Constitucional (CC).

Desde la región de Coquimbo, el mandatario señaló que lo ocurrido la noche de este jueves en la CC es “absolutamente inaceptable y por supuesto que me preocupa que hayan personas que crean que la manera de resolver las diferencias es mediante la agresión, la funa o el insulto”.

Cabe recordar que luego de terminada la sesión del Pleno, un grupo de convencionales realizó la manifestación hacia quienes rechazaron el informe, tildándolos de “traidores”, mientras que en un punto de prensa se leyeron los nombres de todos quienes votaron en contra.

En esa línea, el jefe de Estado fue enfático al señalar que, en democracia, las diferencias “se expresan y son legítimas” y que “si hay desacuerdos en torno a ideas, bueno, se podrá votar de manera diferente y están en todo su derecho, en este caso los integrantes del Colectivo Socialista, pero podría ser cualquiera”.

“Hemos visto demasiadas de estas actitudes el último tiempo en la política chilena, de lado y lado, se ha naturalizado y pareciera que no importan los argumentos y cuando hay una diferencia significa un abismo que da autorización para agredir a la otra persona, eso no puede ser, esa no es la manera en la que queremos construir democracia en Chile, por lo tanto, mis respeto a quienes piensan distinto”, continuó Boric.

Además, el presidente quiso recalcar las cosas positivas de la CC al decir que “han habido grandes avances” y que “sigo tremendamente esperanzado” por su trabajo, al cual le entregó su total respaldo.

“Terminémosla con esa cultura (agresiones, funas), no nos sirve de nada. Tenemos que encontrarnos, dialogar, reconocer nuestras diferencias”, declaró.