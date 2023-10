Pdte. Boric y “llamada a consulta” a embajador chileno en Israel: ¿Qué significa esta orden diplomática?

El presidente Gabriel Boric se refirió esta tarde al conflicto Israel-Hamás y señaló que llamará en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal.

Según explicó Presidencia a través de un comunciado, la acción diplomática responde a las “inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza”.

En esa línea, Boric condenó enérgicamente a nombre del gobierno “dichas operaciones militares (que) no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional” y afirmó que han sido observadas con “gran preocupación”.

Por último, en la misiva se reiteró el llamado de Chile a un término inmediato “de las hostilidades, lo que permitirá desplegar una operación de apoyo humanitario para socorrer a los cientos de miles de desplazados internos y las víctimas civiles”.

Dicho llamado es poco usual y muchas veces genera alerta entre dos países, dependiendo la gravedad del caso. En esta ocasión, el diplomático bien podría tener la misión de poner al tanto al secretario de Estado en torno al Conflicto Israel-Hamás.

A modo de ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, empleó la misma acción este martes 31 de octubre con el embajador de su país. Sin embargo, dejó entrever que este último podría no retornar a Medio Oriente.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá “, expresó el mandatario a través de X (antes Twitter).

En el caso de Chile, ni el presidente Boric, ni el ministro de Relaciones Exteriores ni el embajador en Israel han dado luces sobre los pasos a seguir tras la llamada a consulta.

