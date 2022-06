“Se demoraron un poco”: Pdte. Boric y adhesión de la oposición a propuesta de quórum 4/7 de la DC

El presidente Gabriel Boric se encuentra de gira en Estados Unidos, país hasta donde llegó para participar de la IX Cumbre de las Américas. Allí, desde la ciudad de Los Ángeles, se refirió a la propuesta del quórum de 4/7 de la DC y a la que adhirieron algunos partidos de la oposición.

En concreto, el mandatario se refirió a la propuesta de reforma constitucional presentada el martes por la DC, quienes plantean disminuir a 4/7 el quórum para la actual Constitución, a la que se sumaron Evópoli, RN y la UDI.

Tras ser consultado por la adhesión de la oposición, el presidente indicó que “se demoraron un poco” y que “la constitución lleva más de 30 años”.

“Yo sé que se ha planteado antes esta iniciativa, pero la verdad, quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”, sostuvo. “El 4 de septiembre hay dos alternativas, aprobar o rechazar la nueva constitución. No hay otra”, recalcó.

“La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay tercera vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones, aprobar o rechazar”, detalló.

Además, el jefe de Estado señaló que “me alegro que hoy día, ente la inminencia del plebiscito, sean más los que se sumen a la necesidad de cambio” y aseguró que “no me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado, y no solamente ellos sino que la sociedad civil que ha impulsado este proceso de cambio, no van a estar en esa alternativa”.