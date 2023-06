¿En qué está el proyecto? Pdte. Boric condicionó la promesa de terminar con el CAE a la reforma tributaria

El presidente Gabriel Boric se refirió a uno de los compromisos que hizo en su primera Cuenta Pública, sobre un posible término del financiamiento a través del Crédito Con Aval del Estado (CAE), el cual aún no se ha podido materializar. En la instancia reafirmó la iniciativa de establecer un nuevo sistema para quienes no tiene gratuidad. “El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie“, aseguró el mandatario.