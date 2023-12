Presidente Gabriel Boric se refirió al meme de ‘Callampín Bombín’: “La verdad es que…”

El Presidente Gabriel Boric llamó la atención en redes sociales luego de que se refiriera al viral meme de “Callampín Bombín“, que sería una especie de alusión a su figura política desde algunos usuarios en internet.

Cabe destacar que el contexto de la respuesta fue un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió la cápsula “Presidente En Línea“; una dinámica en que recibe preguntas de la ciudadanía y luego las responde.

Fue así que comentó en un escrito al pie del video: “¿Se acuerdan de la historia que subí para que me dejaran comentarios? No me olvidé de ustedes“, para luego dar paso al registro.

¿Qué dijo Boric?

Si bien, la cápsula contempló varias preguntas de los usuarios de la red social, llamó especialmente la atención aquella en que se refirió al polémico “meme”.

Fue entonces que sin mayor tapujo, indicó: “Cada vez que leo ‘él…’ y sus variantes, la verdad es que me da harta risa. Me encanta cómo se dio vuelta, cómo lo han utilizado“.

Además, hizo una pequeña reflexión en torno a diferentes situaciones que se podrían relacionar: “Siempre digo que si uno no se ríe de sí mismo es un amargado, así que hace bien un poquito de ironía sana en la vida”, cerró.

