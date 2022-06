El mensaje del presidente Gabriel Boric tras reunirse con Ricardo Lagos

El presidente Gabriel Boric compartió este jueves 23 de junio unas palabras tras reunirse con el ex mandatario Ricardo Lagos en las dependencias de la Fundación Democracia y Desarrollo (FD+D). “Hoy me reuní con el ex presidente Lagos a conversar sobre Chile y sus tremendos desafíos”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, donde adjuntó una foto junto al fundador del PPD. “La historia de nuestra República es siempre más grande que cada uno de nosotros por separado, y hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. Seguimos!”, añadió en la publicación.