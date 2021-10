Durante un punto de prensa en La Moneda, el presidente de la República, Sebastián Piñera, entregó su impresión sobre la reciente decisión del Ministerio Público de abrir una investigación de oficio en su contra por los antecedentes revelados en el reportaje Pandora Papers, y que se relaciona con la compraventa del proyecto minero Dominga.

Al respecto, el jefe de Estado sostuvo que “los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidos por la Fiscalía, por el tribunal de garantía y Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona“.

Dicha aseveración se enmarca en el proceso judicial desarrollado en 2017, cuando el mandatario fue indagado por el cierre del proyecto de la termoeléctrica Barrancones y la adquisición de la pesquera Exalmar, a raíz de una denuncia interpuesta por el entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC).

Esta vez, Sebastián Piñera declaró que “no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada”.

“En primer lugar, como presidente de Chile nunca he ejecutado ninguna acción ni he realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Y segundo, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en las que he participado”, enfatizó.

Frente a esta situación, el jefe de Estado destacó que “tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia“.

Finalmente, el mandatario señaló que durante su gestión “he dedicado mis mejores esfuerzos sin escatimar ningún sacrificio”, por lo que considera que “esta y otras injustas acusaciones, son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que especialmente para mi familia y todos los que participamos de este gobierno”.

Antecedentes de Fiscalía

La confirmación de la investigación de oficio por parte del Ministerio Público, fue dada a conocer este viernes por Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción.

Al ser consultada sobre los hechos revelados en el reportaje Pandora Papers, dado a conocer en Chile por los medios Ciper y LaBot, indicó que “un antecedente que no está incorporado (en la causa judicial de 2017) tiene que ver con el contrato que materializa un acuerdo previo en relación a la compraventa de la minera Dominga“, lo que se contradice con lo defendido por el presidente.

“El contrato, (que está) en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que efectivamente es un antecedente nuevo”, aclaró la persecutora, quien además informó que todo el proceso analizará la comisión de presuntos delitos tributarios y de cohecho, además de negociación incompatible.