Fin al Senado: Elizalde asegura que lo aprobado en la CC no es “coherente” a un sistema político

Durante la jornada de este miércoles 13 de abril, el pleno de la Convención Constitucional aprobó con 104 votos a favor, 42 votos en contra y seis abstenciones que la entidad que reemplazará al Senado será la llamada Cámara de las Regiones.

Así, dicho artículos que diseñan el Poder Legislativo vio luz verde y pasará a la Comisión de Armonización, la cual tiene como objetivo velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno.

Asimismo, también se aprobó que la Cámara de Diputados y Diputadas tendrá por función fiscalizar los actos del gobierno. No obstante, se rechazó su artículo 4, sobre el carácter de paritario y plurinacional relacionado con su composición.

Tras la noticia, el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, se refirió al respecto, asegurando que lo aprobado en el Pleno, no responde a los estándares mínimos coherentes que requiere un sistema político en una democracia.

“He dado a conocer mi punto de vista con respecto a la necesidad de que existan contrapesos necesarios en una democracia, más aún cuando en la Convención se construyó una mayoría para mantener un régimen de carácter presidencialista. En ese contexto, hemos insistido que la existencia de una Cámara que represente a los ciudadanos, y a su vez una Cámara que represente a los territorios es una forma adecuada para que exista un contrapeso que permita que se respeten de manera irrestricta los derechos de toda democracia”, comenzó señalando el militante del Partido Socialista,

No obstante, indicó que con lo aprobado en la presente jornada, cuesta formarse opiniones de fondo. “Se aprobaron retazos de la propuesta original. No del todo coherente, y con muchas materias que no están debidamente reguladas. No se establece las competencias que le corresponde a las distintas Cámaras. Hay normas de su composición que tampoco fueron aprobadas. Si bien la discusión preliminar, da una señal de alerta respecto a la forma que se está llevando adelante el proceso”, enfatizó el parlamentario.

“Lo que hoy se aprobó no cumple un estándar mínimo de ser una regulación coherente para tener un adecuado sistema político conforme corresponde a nuestra democracia”, enfatizó Elizalde.

“Tenemos un desafío y es que el proceso constituyente se traduzca en que tengamos una casa común de todos y todas, que se escuchen las distintas miradas, que todos nos sintamos parte de la nueva Constitución. Para eso es necesario promover el diálogo y llegar a entendimientos más sustantivos que reflejan la opinión generalizada que existe en la sociedad chilena”, agregó el presidente del PS.

El Apruebo y el plebiscito de salida

Por otra parte, recordó que en el momento que se la jugó por el apruebo y por un proceso participativo, fue para que, según sus declaraciones, la carta fundamental fuera el reflejo de las conversaciones y del diálogo que existe en la sociedad.

“Lo que se aprobó hoy día está lejos de cumplir dichos objetivos, porque es una regulación que no cumple con los estándares de ser un todo coherente que efectivamente regule los aspectos fundamentales que se requiere en el sistema político”, precisó.

En ese sentido, aseguró de que en el caso de que esto no se perfeccione, “obviamente tendrá que a través de la ley establecerse toda la regulación complementaria para que el sistema político sea un todo coherente y responda a los estándares que están exigiendo la ciudadanía”.

Finalmente, al ser consultado si es que la aprobación de normas como ésta, pone en riesgo aprobar la nueva Constitución en el plebiscito de salida, insistió en que que no se puede desaprovechar la oportunidad de tener una Constitución que sea “la casa de todos y todas“.

“Necesitamos que la Constitución sea un factor de unidad y no de división entre los chilenos. Para eso se tienen que escuchar y considerar las diferentes miradas. Yo soy un crítico radical de la actual Constitución porque fue impuesta por la fuerza declarando a priori inconstitucionales las ideas de un sector importante de la sociedad chilena”, expresó el ex secretario de Estado.

“Por tanto la nueva Constitución tiene que incorporar las diferentes miradas y las diferencias legítimas tendrán que resolverse por la democracia. No pueden imponerse una mirada por sobre otra. Las cartas fundamentales deben ser concebidas para una larga duración, por décadas, y por tanto tiene que ser la expresión de un amplio entendimiento en las sociedades. En caso contrario, estaríamos desaprovechando la oportunidad histórica de tener una constitución a la altura de lo que demandan los ciudadanos”, sentenció.