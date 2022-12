Pdte. de la UDI anunció acciones legales contra Pancho Malo tras ser increpado en las afueras del partido

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, denunció que fue increpado a las afueras de las dependencias del partido por Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, líder del Movimiento Patriota y Ciudadano.

El parlamentario dio a conocer de la situación a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que “fuimos atacados en la UDI por Francisco Muñoz y la turba que lo acompaña siempre”, en referencia al “Team Patriota”, grupo de extrema derecha.

En la misma línea, añadió sobre la mencionada agrupación que “sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones. Presentaremos acciones legales”.

En el registro del momento se evidencia que los presentes que lo increparon le gritaban: “Macaya, el triunfo fue de Chile”, expresando su descontento por el acuerdo alcanzado el pasado 12 de diciembre por un nuevo Proceso Constituyente.

Su par, Iván Moreira, salió en su defensa a través de la misma plataforma digital, argumentando que “llegó la hora (de que) se inicien acciones legales en contra del conocido y condenado asesino ” Pancho Malo” hoy fue atacado nuestro Javier Macaya, Pdte. de la UDI”,

“Este señor Muñoz actúa con impunidad total y agrede, amenaza, insulta permanentemente incitando al odio. ¿Quién lo financia?“, terminó preguntándose la autoridad de la Región de Los Lagos.

Respuesta de Francisco Muñoz

El tenso momento no terminó una vez que Javier Macaya pudo continuar transitando en su vehículo tras la protesta en su contra. Esto porque Pancho Malo le respondió a su tuit, culpándolo de no saber manejar y apropiarse del triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre.

“Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar“, comenzó diciendo.

“El que cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos eres tú, nadie te dio mandato para firmar un “acuerdo” en nombre del RECHAZO. A mí no me intimida tu cargo. No es acuerdo es estafa”, sentenció.

Además, en otra publicación continuó sosteniendo que “jamás toqué auto de Javier Macaya, y tengo mas evidencias para cuando sea necesario. Pasaste tú mismo a llevarlo con el portón de la UDI”.

“8 millones de Chilenos NO te hemos dado mandato en nombre del RECHAZO, lo ganamos los Ciudadanos no los partidos políticos”, culminó el escrito, acompañado de un video donde se aprecia el momento entre ambos.