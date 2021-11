En la jornada de este martes 23 de noviembre, el Partido Regionalista Independiente, a través de una declaración pública, confirmó su apoyo al candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial, en la cual se enfrentará ante el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“El Partido Regionalista Independiente a través de nuestra comisión política decidió apoyar de maner unanime la candidatura presidencial de José Antonio Kast. No existen dudas que no nos convertiremos en cómplices pasivos de lo que ocurra en nuestro país. Tenemos claro lo que no necesita Chile para enfrentar los próximos años en materia social, política, económica y cultural”, dijo Rodrigo Caramori, presidente del partido.

“Creemos que la alternativa que representa Gabriel Boric, que es apoyada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y los sectores más radicalizados de la extrema izquierda, tiene motivaciones ideológicas que están lejos del progreso, del desarrollo, de la libertad en materia de pensamiento, de prensa, de religión, de enseñanza y de emprendimiento”, aseguró.

“El PRI desde sus orígenes es un partido de centro, por eso que es muy relevante que el ideario de centro político y social, o aparte de, esté presente en el debate actual. Es por eso que nuestra comisión política señaló que el candidato que mejor representa el centro político es José Antonio Kast”, manifestó.

Finalmente señaló que Chile requiere de acuerdos de todos los sectores, pero que también se necesita recuperar el orden social, la seguridad pública y la estabilidad económica. “A partir de ahora, comenzaremos un trabajo conjunto con José Antonio de cara al balotaje en cuanto al despliegue en terreno, vocería y contenidos programáticos que trabajaremos en conjunto con nuestro centro de pensamientos y el equipo programático de su candidatura”, sentenció.