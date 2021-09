Este miércoles 22 de septiembre, a las 22:30 horas, se llevará a cabo el primer cara a cara entre los abanderados presidenciales, encuentro que será emitido por Chilevisión en conjunto con CNN Chile. En la previa de dicha instancia, el periodista Daniel Matamala aseguró que “esto está pensado para que los candidatos sean los protagonistas y para que la confrontación de ideas y diferencias en los programas de cada uno de ellos sean los que tengan el mayor protagonismo”. Por su parte, la periodista Mónica Rincón afirmó que “en cada instancia, como ocurrió también en las primarias de discusión pública, en cada debate se puede definir una carrera presencial”. Al respecto, Gabriel Boric aseveró que espera que “sea un debate con altura de miras y que salgamos de la lógica de las descalificaciones personales y hablemos de las propuestas que tenemos para el país”. Por su parte, el fundador del PRO Marco Enríquez-Ominami, sostuvo que “nos comprometemos a avanzar en esos debates densificando nuestras propuestas y exponiendo nuestros puntos de vista”. Paralelamente, Eduardo Artés indicó que “esperamos que sea bastante argumentado el intercambio de opiniones. No esperamos que exista una situación de descalificaciones”, mientras que la representante de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, planteó que “espero que esto no sea una competencia de egos personales como lo hemos visto en redes sociales con algunos candidatos”. De esa manera, los seis candidatos serán parte del debate, cuyo sorteo se realizará este miércoles 14 de septiembre. Sin embargo, cabe indicar que Franco Parisi no participará del encuentro porque se encontrará fuera del país.