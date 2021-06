En medio de las crecientes cifras de COVID-19 y la sobrecarga del personal médico respecto a la pandemia, el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar llevó a efecto el primer trasplante de corazón del año en el recinto.

El paciente beneficiado con la donación de carácter multiorgánico, que le permitió a él acceder a un corazón y otras dos personas a un procedimiento renal, es de la comuna de Peumo.

Se trata de Raimundo Rojas, de 58 años, quien fue derivado hasta el recinto para ser tratado por su insuficiencia cardíaca congestiva. Él se encontraba en su hogar, en la región de O’Higgins, cuando lo llamaron desde el Gustavo Fricke.

A partir del llamado, el paciente explicó que “tenía que estar máximo a las cuatro de la mañana y llegué un cuarto para las cuatro. Me estaban esperando acá, iniciaron los procedimientos las personas encargadas para prepararme y empezó a llegar todo el equipo correspondiente para lo que venía. Ahora ya me siento mucho mejor. Estoy feliz, porque no me lo esperaba, fue una sorpresa, y muy feliz porque corrieron todos por mí”.

El Dr. Ernesto Aránguiz, jefe del Programa Cardiovascular del establecimiento indicó que “el paciente ha tenido una excelente evolución; tanto es así, que a pocos días post trasplante está en condiciones de irse para su casa. A nosotros, esto nos llena de una gran satisfacción, considerando que este trasplante ha sido realizado en los tiempos que vivimos, con las condiciones sanitarias actuales”.

Ahora, Raimundo deberá proseguir con su respectiva rehabilitación post trasplante mediante controles y tratamientos adecuados. “Nuestros pacientes trasplantados se incorporan a nuestra familias“, dijo el Dr. Aránguiz y aseguró que lo seguirán acompañando durante el proceso para que el paciente “se reincorpore a una vida normal“.

Para concluir, el Dr. Oneglio Pedemonte, jefe de la UPC Cardiovascular del Hospital Dr. Fricke, señaló que “durante la pandemia ha sido tremendamente complejo el tema de los trasplantes. Las procuras han disminuido a nivel país porque ha tenido más relevancia el COVID”.