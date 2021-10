En CHV Noticias se le tomó el pulso durante este jueves a algunos de los puntos más relevantes de la vida nocturna capitalina. Esta noche se vive la primera velada en que no habrá toque de queda, algo que no ocurría en todo el territorio nacional desde marzo del 2020 y lo cual tiene entusiasmados no solo a quienes buscan recreación, sino que fundamentalmente, a los dueños de los locales comerciales que suelen mantenerse abiertos hasta altas horas de la noche y que se vieron económicamente perjudicados por el estado de excepción.