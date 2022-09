¿Vuelve el cierre en el Estadio Nacional? Los preparativos de la primera Teletón sin Don Francisco a la cabeza

Este miércoles se realizó el primer acto de la Teletón, después que Don Francisco anunciara su paso al costado. Un evento donde el emblemático animador recorrió los canales de televisión, junto a otros rostros, y matizó sus dichos sobre no aparecer en primera fila durante la campaña solidaria. “Dar un paso al costado es un paso responsable, porque indubablemente no puedo tener la energía de estos jóvenes. De hecho, a todas partes donde voy me ofrecen una silla”, comentó Mario Kreutzberger. Además, Benjamín Díaz, director ejecutivo de la cruzada, aseguró estar trabajando en retornar al formato original. “Nos merecemos una Teletón con el cierre en el Estadio Nacional”, afirmó.