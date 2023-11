Crudo relato de profesor golpeado en San Ramón: “Vi sangre a mi alrededor”

Miguel Niño, el profesor colombiano que fue atacado por un alumno, relató lo que sucedió ese día antes de la agresión que ocurrió el pasado 20 de octubre en el Liceo Centro Educacional de San Ramón.

“Le dije a la mamá de que la probabilidad de que su hijo repitiera era muy alta. Muchísima, por las inasistencias, por el bajo rendimiento académico. Porque no hacía mucho, o muy poco, para tener un cambio de actitud”, señaló el profesor de 48 años a El Mercurio.

Miguel Niño es el profesor jefe del adolescenre involucrado, por lo tanto, ya se conocían anteriormente y en ese contexto, señaló que hubo muchas reuniones previas en donde se habló con la madre respecto de las inasistencias constantes de su hijo y el temperamento de este.

En esa misma línea, explicó que el comportamiento del menor tenía patrones que se venían repitiendo hace mucho tiempo, que iban desde conversar en clases hasta no entregar sus trabajos. Al respecto, aseguró que se procedía a hacer lo que los conductos regulares del establecimiento estipulaban como anotaciones o llamados de atención y ninguno funcionó.

Es por ello, que se citó a la madre del menor, una vez más, a una reunión: “La madre se puso bastante ofuscada. Yo ya tenía la intención de volver con mi curso y… hasta ahí recuerdo”, señaló el profesor, quien no se dio cuenta que fue ese el momento que el menor aprovechó para atacarlo.

“Lo siguiente que recuerdo es que tenía los ojos cerrados y sentí un fuerte dolor en la cara, en la nariz, como si me hubieran pegado con una pelota de hierro. Luego alguien me tenía sujetado con algo tapándome la nariz. Abrí los ojos y la profesora de enfermería me estaba auxiliando. Vi sangre a mi alrededor y en el piso. Ahí como que comprendí que algo me había pasado”, indicó el docente, explicando el momento del ataque.

“No se veía daño cerebral pero si me dieron el diagnóstico: que tenía fracturas varias en la cara, también nasal y no podía cerrar la quijada; se había desplazado. Cuando paró la hemorragia me subieron al segundo piso y aquí estoy”, indicó Niño, quien aún tiene pendiente la cirugía de corrección nasal.

El alumno responsable de la agresión cumple 18 años este mes, cursa segundo medio, lleva meses en un programa de intervención del delito para rehabilitarlo. Tiene adicción a las drogas y es infractor de ley, principalmente por el delito de hurto.

Respecto al ataque, se está aplicando la ley Aula Segura y el alumno está suspendido. Es altamente probable que termine expulsado.

